Dota 2: Ceb, offlaner de OG, es baneado de Twitch

Muchos jugadores de Dota 2, suelen utilizar sus momentos libres para dedicarse a realizar stream a través de diversas plataformas con la intención de acercarse más a sus seguidores y compartir un agradable momento con estos.

Uno de los jugadores que últimamente se ha estado dedicando a esto es Sébastien "Ceb" Debs de OG. Lamentablemente, parece que tendrá que dejar de streamer por un tiempo por qué Twitch lo ha baneado.

Así es, a través de la página de Twitter StreamerBans, se dio a conocer que el offlaner de OG fue baneado de la plataforma por tiempo indefinido.

Ceb no se ha manifestado a través de alguna de sus redes sociales para explicar lo sucedido aunque, muchos de sus seguidores manifiestan que se trataría de un ban debido al banner que usa en su canal de Twitch.

For this banner yes Thanks twitch pic.twitter.com/cuhNspwjIS