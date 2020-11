Dota 2: N0tail confiesa que le gustaría que el roster de OG se mantenga hasta su retiro

OG es considerado actualmente uno de los equipos de Dota 2 más poderosos del mundo. Es por eso que, cada vez que uno de sus miembros da una entrevista, siempre dirán algo importante y se les presta mucha atención.

En esta ocasión, fue el capitán del equipo N0tail quien brindó una entrevista el medio RuHub hablando sobre el futuro del equipo

Una de las respuestas que más llamó la atención fue donde habla sobre el futuro del roster de su equipo.

“Sí, estamos en un espacio establecido. Con la pandemia, sucedieron muchas cosas y, por supuesto, desde que sucedió The International, hemos hecho un par de cambios en la lista. Eso es todo y espero que esta lista se prolongue durante años. Siempre quiero ser parte de mi roster, que dure todo el tiempo que pueda y no se rompa hasta que me retire, eso me haría más feliz. Por supuesto, es posible que otras personas quieran retirarse antes que yo, pero actualmente es agradable ".