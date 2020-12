Dota 2: Team Nigma es eliminado de la EPIC League a manos de Team Liquid

Los Playoffs de la EPIC League División 1 ha comenzado. Los 8 mejores equipos de Dota 2 en todo Europa se enfrentan para conseguir la mayor tajada del Prize Pool de 500 mil dólares que ofrece este torneo organizado por EPICENTER.

Equipos como OG, Team Liquid o Team Nigma jugaron el día de hoy dejándonos interesantes resultados para sorpresa de muchos.

Team Liquid 2-1 Team Nigma

Sin duda, el enfrentamiento más emocionante de este día. Team Liquid consiguió adueñarse de una serie que muchos pensaban Team Nigma se llevaría sin problemas pues venía teniendo buenas performances en el torneo.

Lo más curioso de la serie es que cada equipo dominó por completo el juego que terminó ganando. Es más, Team Nigma ganó la segunda partida de la serie en menos de 24 minutos con una Medusa (Miracle) que dominó por completo el juego de inicio a fin.

OG 2-0 Yellow Submarine

La segunda serie fue entre la sorpresa para muchos Yellow Submarine, que eliminó a Just Error el día de ayer, y OG que venía siendo uno de los favoritos para llevarse el torneo. Una serie bastante dominada por OG que no tuvo mayores problemas en imponerse al equipo del Submarino que se vio muy superado por los bicampeones de The International.

Con estos dos resultados, las brackets quedan conformados de la siguiente forma:

Foto: EPIC

Enfrentamientos del segundo día Playoffs

El día de mañana se jugarán dos series correspondientes a la Upper Bracket del torneo.

Virtus Pro vs Team Secret - 11:00 a. m.

Vikin.gg vs Natus Vincere - 14:00 p. m.

Prize Pool

1er Lugar

2do Lugar

3er Lugar

4to Lugar

5to y 6to Lugar

7mo y 8vo Lugar - Team Nigma y Yellow Submarine

