Dota 2: SumaiL compara como es jugar en OG y en Liquid: "Pienso que es mucho más relajado"

"Creo que Liquid es un equipo súper hábil. Todo se redujo a la mentalidad al final del día, la jugabilidad y pienso que, en ese sentido, es más relajante en OG. Sé que todos se sienten cómodos y confiados todo el tiempo. Esa es una de las diferencias que noté. No hay presión. No tenemos ninguna presión y creo que esa es una de las fortalezas más grandes que tenemos, así que eso es lo que te hace ganar esta serie. No importa lo bueno que seas, qué tipo de estrategia tienes, si no te sientes cómodo, seguro, te va a morder. Así que sí, creo que hay una gran diferencia.