Rainbow Six Siege: Team oNe campeón del Six Major México 2021

El equipo brasileño Team oNe se ha coronado campeón de la Six Major México 2021 de Rainbow Six Siege. La escuadra venció a Team Empire de Rusia en un encuentro inolvidable donde ambos dieron su mejor esfuerzo hasta el último.

oNe no la pasó muy bien en el primer encuentro dentro de Clubhouse, un mapa que Empire dominó tranquilamente siendo atacantes y defensores. Cuando atacaban, la Hibana de la escuadra rusa es quien se robó el protagonismo, mientras que en la defensa acertaron en tener a Valkyrie de su lado. Con el primer mapa, el score quedó 7-2 a favor de Empire.

Luego pasaron a Chalet, donde oNe despertó y logró ganar posicionamiento en ambos lados. Las entradas con Thatcher se hicieron rápidas y no estaban dispuestos a tener misericordia con sus rivales. Ya en la defensa, el Wamai del grupo logra mantenerse de pie, buscando en todo momento estropear los planes de los atacantes. Aquí el score se volteó a favor de oNe 7-2.

Coastline se sintió mucho más ajustado para ambos lados. Aunque oNe logró hacer muy buenas jugadas, hay que destacar el gran desempeño de Empire en poder cubrir las distintas zonas del mapa y frenar a los brasileños. De todas formas, en ataque, oNe se asegura dos rounds y termina dándole la vuelta a las cosas con un 8-6.

Rainbow Six Siege - Los dos mapas decisivos

Con la victoria en Coastline, los comentaristas latinoamericanos ya estaban hablando sobre las altas probabilidades de que oNe se pueda llevar la victoria, pero Empire no se quedó tranquilo con lo que sucedió y su venganza llegaría en "Consulate". Los rusos fueron mucho más agresivos tanto en ataque y defensa, no perdonando los errores que muchas veces cometió oNe cuando querían entrar por diferentes puntos o tardaban demasiado en decidir la estrategia.

Foto: Twitch

El 7-3 fue doloroso para el equipo brasileño, quienes se pusieron las pilas muy tarde intentando cambiar la formación. Todo llegaría a su fin en Villa, el mapa que definió al campeón y fue el escenario del encuentro más alucinante con oNe ya al 100%. Thatcher nuevamente fue figura clave en ataque, mientras que Smoke y sus granadas de humo venenoso desestabilizaron varias de las jugadas de Empire. Y así, con total tranquilidad, oNe terminó venciendo a Empire 7-1, destacando como uno de los mejores jugadores del encuentro al brasileño Lorenzo "Lagonis" Volpi.

Quedando en primer puesto, Team oNe se ha llevado el jugoso premio de $200,000 y 375 puntos. Empire consigue $80,000 (300 puntos) por estar en segundo puesto, mientras que Team Liquid y BD Esport $40,000 (230 puntos) por estar en tercer y cuarto puesto. Todos estos equipos están calificados para participar en el Six Invitational, evento anual que organizará Ubisoft el próximo año.