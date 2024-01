R6 Siege: Team oNe y Empire en la final del Six México Major 2021

Team oNe eSports y Team Empire avanzaron a la final del Six México Major 2021 de R6 Siege. Ambos, demostraron estar más que a la altura de poder ofrecernos un espectáculo increíble cuando vayan a encontrarse en las partidas.

ONe se enfrentó en la semifinal contra Team Liquid, uno de los equipos favoritos que muchos apostaban que llegaría hasta la última fase del Six México Major 2021. Durante el primer encuentro, la suerte estaba del lado de la escuadra brasileña/países bajos ganando en el mapa Oregon 7-5. Sin embargo, nadie se esperaría que el equipo de ONe -conformado igualmente por brasileños- se pondría las pilas para los siguientes encuentros.

La segunda partida se disputo en Coastline, uno de los mapas más interesantes del juego dado que cuenta se puede idear diferentes alternativas de cómo lidiar con los ataques cuando estas defendiendo. ONe precisamente supo hacerlo bien en ese aspecto ganándole 7-5 a Team Liquid, quienes intentaron de todo para poder asegurar el objetivo.

Foto: Twitch

Ya en la tercera partida, todo iba a definirse. Y aunque ONe había tomado la delantera, aún estaba la apuesta por Team Liquid. El mapa para ese último encuentro fue Consulate, donde muchas veces se prima bastante el juego rápido por el lado de los atacantes. Eso no le sirvió de nada a Liquid, pues prácticamente estuvieron sometidos ante la fuerza imparable de los brasileños del team ONe.

Aunque las rondas se intentaban llevarse con pausa, llegaba un punto en el que oNe entraba a tomar el objetivo y nadie podía pararlos. La partida terminaría 7-0 a favor de la escuadra brasileña.

R6 Siege: El encuentro de Team Empire y BD Esport

Ya asegurado el pase de Team oNe a la final, todavía quedaba un encuentro más por ver. Team Empire (Rusia) y BD Esport (Suiza/Francia). Las cosas entre ambos equipos si estuvieron reñidas, y era difícil poder pronosticar cual de ellos podría llevarse la victoria. Kafe Dostoyevsky fue el lugar de la primer partida donde BDS tendría una victoria muy ajustada con 7-5 a su favor. Kaid y Thatcher fueron los personajes que se lucieron completamente.

Foto: Twitch

El segundo encuentro se dio en Coastline donde el 7-5 se dio ahora para Team Empire. La escuadra rusa encontró una defensa imparable con Mira, y ganando posición usando a Nomad. Esta vez, el Thatcher de BDS no pudo hacer mucho en las rondas de ataque, y el mismo resultado ocurrió Mute en defensa.

Consulate fue nuevamente el escenario de un encuentro final donde todo podía suceder. En una partida super ajustada, donde otra vez se lució la Nomad de Empire en el ataque, Empire logra ganar la partida 8-7 dejando fuera a BDS y el sueño de llegar hasta la final de la Six México Major de R6 Siege.

