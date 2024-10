Le pregunté a la IA quién reemplazaría a Jorge Fossati si Perú pierde ante Uruguay y Brasil

La Selección Peruana no levanta cabeza en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: los resultados no acompañan y el esquema de juego parece no ser del agrado de los jugadores. En ese contexto, la bicolor asumirá la próxima fecha doble enfrentando a Uruguay de local y a Brasil de visita; para muchos parece una tarea muy difícil rascar, siquiera, 1 punto.