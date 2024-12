streamer sobre criticas a personajes LGBTQ de R6 Siege: ¿A quién le importa?

Pokelawls es una conocida estrella de Twitch que cuenta con nada menos que 973.038 seguidores . Gran parte de su contenido es dedicado a videojuegos, teniendo la oportunidad en ocasiones de entrar dentro de la categoría de "Just Chatting" cuando conversa de algún tema en particular con sus seguidores.

El streamer no pudo ocultar su molestia después de ver un vídeo en TikTok donde una persona lanzaba una fuerte crítica a Ubisoft por incluir personajes homosexuales dentro de Rainbow Six Siege . Pokelawls replicó a la persona del material diciéndole: "Amigo ¿Por qué te molesta eso? ". A continuación, el streamer explicó su posición: " A veces, estás haciendo tus cosas, y, boom, la cosa cambia a situaciones que nada tienen que ver contigo, y te te preocupa porque te quedas en plan: "¿Qué tiene que ver conmigo? ".

" Esto deberías hacer " continuó hablando. " Cállate la maldita boca, y sigue avanzando. Que lo hables da vergüenza. Está bien estar confundido, es parte de crecer y aprender. Es parte de lo que pasa cuando debes darte cuenta que están haciendo cosas para hacer feliz a un grupo de personas, no debería afectarte del todo ".

Foto: Difusión

Pokelawls siguió criticando duramente a la persona que hizo el vídeo de TikTok preguntándole porque se molestaría por la inclusión de un personaje o un traje gay. "¿No vas a poder jugar el juego nunca más? ¿A quién le importa?" señaló. Asimismo, dijo que en algún momento de su vida también se preguntaba "¿Por qué hacen esto" pero luego creció y entiendo que si él fuera gay, estaría feliz de ver algo así. "No hay nada de malo en ello, el juego no es tonto. Más personas serán felices ¿Por qué estarías molesto? No funciona estar así".