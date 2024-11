Dr Disrespect y Twitch ponen fin a su disputa legal

Foto: Twitter

El 10 de marzo de 2022, el Doc publicó a través de su cuenta de Twitter una imagen donde se lee: " He resuelto mi disputa legal con Twitch. Ninguna de las partes admite haber actuado mal ". En los últimos años, Dr Disrespect se había propuesto llegar hasta las últimas en relación a temas legales con la plataforma por haberlo expulsado sin ninguna razón.

Con el tema prácticamente zanjado, los seguidores del Doc no demoraron en teorizar que esto podría significar un nuevo acercamiento del influencer a Twitch. Sin embargo, Dr Disrespect calló todos los rumores: "Respondiendo a todas las preguntas. el Doc no regresará a Twitch". No tiene mucho sentido que haga un retorno a la plataforma morada, cuando en Youtube Gaming le va muy bien. Actualmente, cuenta con 3.78 millones de seguidores.