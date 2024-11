Cómo ver Gigantes del Cibao vs. Águilas Cibaeñas en USA por Liga Profesional de Béisbol

Table de posiciones de la Lidom 2024. / Foto: Flashcore.

El encuentro entre Águilas Cibaeñas vs. Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier en San Francisco fue pospuesto por una lluvia torrencial. Debido a las condiciones climáticas en San Francisco de Macorís, este juego no se completó, al igual que otros juegos como Licey vs. Escogido. La Lidom no anunció una fecha para reanudar el partido.