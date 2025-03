¡ALERTA! Texas impulsa ley que AFECTARÁ a familias de inmigrantes indocumentados

En Texas , la legislatura está impulsando un proyecto de ley que podría cambiar drásticamente el acceso a la educación para las familias de inmigrantes indocumentados. La propuesta, conocida como SB 1205 , busca modificar la manera en que los distritos escolares financian la educación de los estudiantes que no tienen estatus migratorio legal . Esta ley exigiría a las escuelas que no utilicen fondos estatales para educar a los estudiantes indocumentados, sino que les cobren una matrícula basada en el costo promedio de la educación en cada distrito.

La medida también requeriría que los distritos escolares documentaran y reportaran el estatus migratorio de sus estudiantes a las autoridades estatales. De no cumplir con esta directiva, las escuelas se verían privadas de los fondos estatales, lo que podría poner en riesgo la educación de miles de niños y jóvenes.

La legislación, impulsada por el senador Bob Hall, requeriría que los distritos escolares documentaran el estatus migratorio de sus alumnos o perderían fondos estatales.

Además, subrayan que este tipo de medidas podrían aumentar la desigualdad y dificultar la integración de estas familias en la sociedad texana. Según los defensores, el derecho a la educación fue garantizado en el fallo Plyler vs. Doe de 1982 , en el que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que los estados no podían negar la educación básica a los niños indocumentados.

Por otro lado, los partidarios de la ley sostienen que el actual sistema de educación está financiando de manera innecesaria a los estudiantes indocumentados, lo que consideran un gasto injusto para los ciudadanos estadounidenses. El senador Hall ha argumentado que esta propuesta busca frenar la inmigración ilegal y evitar que los recursos estatales se destinen a aquellos que no tienen derecho a recibirlos. Asegura que las familias que no cumplen con los requisitos legales no deberían beneficiarse del financiamiento estatal para la educación.