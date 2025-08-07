Malas noticias, inmigrantes | ICE realiza redadas de madrugada y las zonas más afectadas están en Texas

En un momento en que la vigilancia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se ha intensificado, las redadas nocturnas han alterado la vida de muchos, impidiéndoles comenzar su día laboral con normalidad. Los videos difundidos en redes sociales revelan la tensión de estos operativos, en los que se puede ver a trabajadores perseguidos y arrestados. Estas acciones generaron un amplio debate sobre la seguridad y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Estas son las zonas de Texas más afectadas por las redadas de ICE durante la madrugada

Las redadas del ICE se han concentrado en el East End de Houston, un área conocida por su alta población de trabajadores latinos. En las primeras horas de la mañana, cuando muchos se preparan para salir a trabajar, los agentes del ICE realizaron intervenciones que interrumpieron la rutina diaria de estos ciudadanos.

Los operativos han sido estratégicamente ubicados cerca de Gulf Freeway y Wayside, donde se observa un flujo constante de trabajadores que dependen de sus empleos para sustentar a sus familias. Hasta el momento, se han reportado al menos seis arrestos, incluyendo a cocineros, techistas y obreros de construcción, lo que refleja la diversidad de la fuerza laboral afectada.

Impacto en la comunidad inmigrante en Texas

La comunidad inmigrante en Texas se enfrenta a un clima de incertidumbre y miedo debido a estas redadas. La posibilidad de ser detenido en el camino hacia el trabajo ha generado un ambiente de ansiedad entre los trabajadores, quienes ahora deben considerar no solo su seguridad laboral, sino también su estatus migratorio.

Las redadas del ICE no solo afectan a los individuos arrestados, sino que también tienen un efecto dominó en las familias y comunidades. La preocupación por la separación familiar y la pérdida de ingresos se suma a la ya difícil situación que enfrentan muchos inmigrantes en el país.

¿Cómo buscar a inmigrantes detenidos en Texas?

Para buscar a un inmigrante detenido en Texas o en Estados Unidos, la opción más efectiva es usar el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Esta herramienta permite rastrear a personas bajo custodia de ICE o que hayan estado bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por más de 48 horas. La búsqueda puede realizarse de dos formas: