Malas noticias, inmigrantes | ICE realiza redadas de madrugada y las zonas más afectadas están en Texas
Los operativos del ICE en Texas han causado inquietud en la comunidad inmigrante, especialmente en zonas con gran población latina trabajadora.
En un momento en que la vigilancia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se ha intensificado, las redadas nocturnas han alterado la vida de muchos, impidiéndoles comenzar su día laboral con normalidad. Los videos difundidos en redes sociales revelan la tensión de estos operativos, en los que se puede ver a trabajadores perseguidos y arrestados. Estas acciones generaron un amplio debate sobre la seguridad y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
Estas son las zonas de Texas más afectadas por las redadas de ICE durante la madrugada
Las redadas del ICE se han concentrado en el East End de Houston, un área conocida por su alta población de trabajadores latinos. En las primeras horas de la mañana, cuando muchos se preparan para salir a trabajar, los agentes del ICE realizaron intervenciones que interrumpieron la rutina diaria de estos ciudadanos.
Los operativos han sido estratégicamente ubicados cerca de Gulf Freeway y Wayside, donde se observa un flujo constante de trabajadores que dependen de sus empleos para sustentar a sus familias. Hasta el momento, se han reportado al menos seis arrestos, incluyendo a cocineros, techistas y obreros de construcción, lo que refleja la diversidad de la fuerza laboral afectada.
Impacto en la comunidad inmigrante en Texas
La comunidad inmigrante en Texas se enfrenta a un clima de incertidumbre y miedo debido a estas redadas. La posibilidad de ser detenido en el camino hacia el trabajo ha generado un ambiente de ansiedad entre los trabajadores, quienes ahora deben considerar no solo su seguridad laboral, sino también su estatus migratorio.
Las redadas del ICE no solo afectan a los individuos arrestados, sino que también tienen un efecto dominó en las familias y comunidades. La preocupación por la separación familiar y la pérdida de ingresos se suma a la ya difícil situación que enfrentan muchos inmigrantes en el país.
¿Cómo buscar a inmigrantes detenidos en Texas?
Para buscar a un inmigrante detenido en Texas o en Estados Unidos, la opción más efectiva es usar el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Esta herramienta permite rastrear a personas bajo custodia de ICE o que hayan estado bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por más de 48 horas. La búsqueda puede realizarse de dos formas:
- Por número A y país de nacimiento: Si tienes el número de identificación de extranjero (A-Number), esta es la opción más precisa.
- Por información biográfica: Si no tienes el número A, puedes buscar usando nombre, apellido, fecha de nacimiento y país de nacimiento, asegurándote de ingresar los datos exactamente como podrían estar registrados en el sistema.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90