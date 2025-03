¡CONFIRMADO! IRS dejará de pagar el último cheque de estímulo: esta es la fecha límite para reclamaciones

Aquellas personas que no hayan presentado su declaración de impuestos para esa temporada aún pueden recibir el cheque de estímulo de hasta USD 1,400 , siempre y cuando lo hagan antes de la fecha límite.

Durante la pandemia, diversas familias se libraron de presentar sus declaraciones debido a las dificultades económicas . Para ayudar a aliviar la situación, el IRS habilitó la entrega de estos cheques de estímulo , pero los interesados deben apresurarse a completar su trámite para no perder la oportunidad de recibir el pago.

Durante la pandemia, diversas familias se libraron de presentar sus declaraciones debido a las dificultades económicas.

Desde el 27 de enero , el IRS comenzó a recibir las declaraciones de impuestos para la temporada fiscal 2025, lo que también está relacionado con los plazos establecidos . Aquellos contribuyentes que no tengan los fondos suficientes para presentar su declaración pueden solicitar una exención de impuestos, lo que extendería la fecha límite hasta el 15 de octubre de este año.

Es importante que todos los beneficiarios potenciales de estos pagos de estímulo, que aún no han presentado sus declaraciones de 2021, se aseguren de cumplir con los plazos establecidos para recibir la devolución. Si no se realiza la declaración antes de mediados de abril, no se podrá acceder a los beneficios económicos correspondientes.