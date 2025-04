Donald Trump exige el despido de Jerome Powell, presidente de la FED: ¿Qué motivó esta drástica decisión?

No obstante, esta opinión no es del todo compartida por Christopher Hodge, de Natixis, quien señala que aunque pensaba que Trump no intentaría destituir a Jerome Powell, ahora no está tan seguro, ya que la economía está más débil. A su vez, Rohan Khanna, de Barclays, piensa que aunque el presidente quiere que la FED recorte las tasas, eso no cambiará las decisiones de la institución.