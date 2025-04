Estos estados no necesitarán que sus licencias de conducir sean Real ID luego del 7 de mayo

Desde el 7 de mayo, la Ley Real ID tendrá vigencia en Estados Unidos. Esto significa que los ciudadanos deberán tener este documento para poder tomar viajes nacionales. Conforme nos acercamos a esta crucial fecha, las oficinas del DMV recibió una gran demanda de solicitudes para tramitar el REAL ID. Sin embargo, existen estados donde no es necesario tramitar la REAL ID para volar hacia sus jurisdicciones.

Han pasado veinte años desde que se aprobó la legislación en 2005, y todavía falta más de una semana para su implementación definitiva. Esta normativa tiene como objetivo reforzar la seguridad en los vuelos de Estados Unidos, exigiendo la presentación de una licencia de conducir que cuente con una estrella en la esquina superior izquierda. Sin embargo, estos requisitos no aplican de forma uniforme en todos los estados.

Estados donde no es necesario que la licencia de conducir sea Real ID

En estados como Washington apenas es necesario presentar la licencia de conducir mejorada como alternativa para los ciudadanos que aún no tramitaron o están en proceso de tramitar este documento. De esta forma, no es necesario tramitar el Real ID en estos estados. Conoce en que estados se necesita contar es solo con una licencia de conducir mejorada para viajar:

Michigan

Minnesota

Nueva York

Vermont

Washington

Los riesgos de no tener una Real ID

Si no cuentas con una Real ID o una licencia de conducir mejorada, podrías tener inconvenientes para abordar un vuelo en algunos estados. No obstante, a nivel nacional, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) aceptará ciertos documentos alternativos, como el pasaporte, la tarjeta de residente permanente, la tarjeta de cruce fronterizo, la licencia de conducir provincial canadiense, la credencial de marinero mercante, entre otros.

Es importante tener en cuenta que las licencias de conducir temporales y los permisos de armas no son aceptados como formas válidas de identificación para volar. Sin embargo, existen algunas excepciones: quienes posean una identificación militar o tribal reconocida a nivel federal no necesitan una Real ID. Además, los menores de edad no están obligados a presentar identificación; basta con que el adulto que los acompañe cuente con un documento válido.

Pasos para tramitar la Real ID en Estados Unidos

Si desea tramitar su licencia de conducir con Real ID en Estados Unidos, aún puede hacerlo en línea. Para comenzar, debe ingresar al sitio web oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) correspondiente a su estado y consultar los requisitos específicos.

En la mayoría de los estados, las autoridades solicitan que presente documentos que acrediten su nombre completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, comprobante de domicilio y estatus legal en el país. Para localizar la oficina del DMV más cercana o acceder a información detallada sobre el proceso, puede visitar el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y dirigirse a la sección dedicada al Real ID.