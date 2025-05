Diversas fuentes indicaron al medio KSTP, afiliado a ABC News, que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, la Guardia Nacional de Minnesota, el alcalde Jacob Frey y el sheriff del condado de Hennepin, Dawanna Witt, han sido informados sobre posibles disturbios civiles si el presidente Donald Trump indulta al exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin. Este exoficial cumple su condena federal por matar a George Floyd el 25 de mayo de 2020.

Trump fue consultado en el mes de marzo en la Casa Blanca sobre el indulto a Derek Chauvin, el mandatario indicó: "No, no he oído hablar de eso". Foto: AFP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado en el mes de marzo en la Casa Blanca sobre el indulto a Derek Chauvin, el mandatario indicó: "No, no he oído hablar de eso". Sin embargo, de acuerdo a KSTP, fuentes han informado que el Departamento Correccional de Minnesota está preparado para recoger a Chauvin en una penitenciaría federal y llevarlo de regreso a la Prisión de Oak Park Heights en Minnesota, para que cumpla el resto de su condena de 22 años y medio.

Recordar que Chauvin cumple su condena en una prisión federal en Texas. Por su parte, el fiscal general Ellison le dijo a MSNBC que Chauvin no será liberado: "Todavía le debe a Minnesota 22 años y medio. Y lo hará en Minnesota o en algún otro lugar, pero no se irá", indicó. Asimismo, el gobernador Walz declaró a la prensa luego de ser consultado sobre la posibilidad de indulto: "No hay indicios de si lo harán o no, pero creo que nos conviene estar preparados. Con esta presidencia, parece que lo harían".

Además, Toddrick Barnette, Comisionado de Seguridad Comunitaria de la ciudad, envió a KSTP esta declaración: "Hemos escuchado los mismos rumores que todos los demás, pero la conclusión es que Derek Chauvin permanecería tras las rejas cumpliendo su condena estatal incluso si se le indultan los cargos federales. Para ser claros, no tenemos información fiable sobre ningún indulto ni interrupciones planeadas aquí en Minneapolis. Desde 2020, hemos revisado nuestros planes de gestión de emergencias y, por precaución, estamos previendo cualquier eventualidad".

Marjorie Taylor Greene pide que Trump indulte a Derek Chauvin

La miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, se sumó a los pedidos de indulto a Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd en 2020. Taylor Greene afirmó en su red social X que Floyd murió de una sobredosis de drogas.

Marjorie Taylor Greene, se sumó a los pedidos de indulto a Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis. Foto: red social X | MTG

Greene indicó lo siguiente en su cuenta de X: "Apoyo firmemente el indulto y la liberación de Derek Chauvin", Además, añadió: "George Floyd murió de una sobredosis de drogas".