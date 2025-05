¡Alerta, migrantes! La Corte Suprema debate los esfuerzos de Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento

Este jueves 15 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos debate si los esfuerzos de Donald Trump por eliminar la ciudadanía por nacimiento son válidos o no. Hasta que se llegue a una decisión, los jueces han bloqueado esta medida en todo el país. Por lo tanto, Trump no podrá aplicarla. En esta nota te comentamos más al respecto.

La Corte Suprema debate la eliminación de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

Según The New York Times, los jueces de la Corte Suprema analizan la orden ejecutiva de Donald Trump para ponerle fin a la práctica automática de la ciudadanía por nacimiento. Esta fue bloqueado por jueces federales, declarando que la medida del presidente estadounidense pretendía cambiar la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos.

En caso de que la Corte Suprema acepte la postura de Trump, se llevaría a cabo una reestructuración de la forma en la que los tribunales federales gestionan las medidas del jefe de Estado, limitando sus poderes y aumentando el del presidencial. Por lo tanto, los grupos que se oponen a que se elimine la ciudadanía por nacimiento tendrían que presentar demandas y recurrir a vías legales.

¿En qué momento se emitirá la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía de nacimiento?

The New York Times explica que es muy probable que el tribunal no emita una decisión hasta finales de junio o principios de julio. Sin embargo, debido a la naturaleza inusual del caso a debatir, es seguro que la decisión se dé mucho más rápido. Cabe mencionar que la Corte Suprema ya había expresado su preocupación por los mandatos de Donald Trump.

Asimismo, la ciudadanía por nacimiento es un derecho desde 1898, comentado en la Constitución. "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado donde residen", se establece.