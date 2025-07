Tensión en Walmart: se reporta el arresto de un criminal miembro de una red de robo en una tienda de Texas

Por medio de una investigación dirigida por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Pública, se ha conocido el arresto de un criminal que participó en el robo organizado de un establecimiento de Walmart en el oeste de Texas, generando terror entre los consumidores y trabajadores.

La red estaba conformada por ocho sospechosos más y los robos, realizados entre 2021 y 2024, se habían centrado en ciudades como Levelland, Plainview, Lubbock, Odessa y Midland. ¿Qué más se sabe al respecto? ¿Cómo capturan a uno de los ocho implicados? Aquí te contamos.

Arresto en Walmart: ¿cómo dieron con el sospechoso del robo?

Según un reporte de Reporter-Telegram, la sospechosa en cuestión, de nombre Kelli Nacole Sellers, de 29 años, fue arrestada el jueves a las 11:15 a. m. en la cárcel del condado de Lubbock, tras emitirse una orden judicial en su contra. Está acusada de participar en un esquema de robo organizado en tiendas minoristas, lo cual constituye un delito grave de segundo grado.

Las autoridades establecieron que la multa por este tipo de delito puede oscilar entre los $2,500 y $30,000. Además, Sellers también enfrenta una orden de detención pendiente en el estado de Nuevo México, por lo que ha sido catalogada como prófuga de la justicia. La detención se produjo luego de que una fuente anónima brindara a los investigadores datos que permitieron identificar a Sellers como una de las personas implicadas en los robos sistemáticos a varias sucursales de Walmart.

Esta información fue confirmada por medio de fotos y nombres validados por un analista del Departamento de Seguridad Pública. También se utilizó evidencia obtenida de cámaras de vigilancia y testimonios de personal de Walmart.

La policía dio detalles sobre el robo, guiándose de testimonios.

¿Cómo procedió el caso de Kelli Nacole Sellers?

Hasta el último informe disponible, Sellers fue transportada y permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Midland y no se le ha otorgado derecho a fianza. No se ha dictado aún una sentencia en su contra, y no se han revelado más detalles sobre el avance del proceso judicial en su caso.