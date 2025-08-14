Clima de hoy en Los Ángeles: pronóstico para el 14 de agosto, vía NWS

Este jueves 14 de agosto, el pronóstico del clima en Los Ángeles, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a California o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Los Ángeles: Pronóstico oficial del NWS para este jueves, 14 de agosto de 2025

El jueves 14 de agosto, los habitantes de Los Ángeles amanecerán con una temperatura de aproximadamente 18 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 18 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 26 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 8.05 kilométros por hora a Sur durante el día.

Por la noche, el clima en Los Ángeles será de alrededor de 26 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: cielo nublado durante el día, y por la noche, mayormente soleado, con algunas nubes ocasionales.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del jueves, 14 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuál es la mejor época para ir a Los Ángeles?

La mejor época para viajar a Los Ángeles depende en gran medida de tus preferencias y lo que busques en tu experiencia. Esta ciudad, conocida por su clima cálido y soleado, ofrece condiciones agradables durante casi todo el año, aunque cada estación tiene características únicas que pueden hacer tu visita aún más especial.

Primavera en Los Ángeles (marzo - mayo)

Clima: Temperaturas suaves y agradables, ideales para explorar Los Ángeles a pie.

Temperaturas suaves y agradables, ideales para explorar Los Ángeles a pie. Ventajas: Menos turistas que en verano, precios más bajos y la ciudad se llena de hermosas flores en plena floración.

Menos turistas que en verano, precios más bajos y la ciudad se llena de hermosas flores en plena floración. Desventajas: En algunas áreas puede haber niebla matutina ocasional.

Verano en Los Ángeles (junio - agosto)

Clima: Cálido y soleado, perfecto para disfrutar de las playas de Los Ángeles.

Cálido y soleado, perfecto para disfrutar de las playas de Los Ángeles. Ventajas: Amplia oferta de eventos, festivales y actividades al aire libre.

Amplia oferta de eventos, festivales y actividades al aire libre. Desventajas: Altas temperaturas, mayor cantidad de turistas y precios más altos

Otoño en Los Ángeles (septiembre - noviembre)

Clima: Días soleados y noches frescas, con temperaturas agradables para pasear por la ciudad.

Días soleados y noches frescas, con temperaturas agradables para pasear por la ciudad. Ventajas: Menos turistas que en verano, precios más accesibles y los colores otoñales adornan varias áreas de la ciudad.

Menos turistas que en verano, precios más accesibles y los colores otoñales adornan varias áreas de la ciudad. Desventajas: Posibilidad de algunos días lluviosos.

Invierno en Los Ángeles (diciembre - febrero)