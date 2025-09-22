Empresas en EE. UU. deberán pagar una suma considerable para contratar extranjeros, incluyendo venezolanos y peruanos

El pasado viernes 19 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva regulación que modifica los requisitos para la visa H-1B, una visa temporal destinada a trabajadores altamente calificados. Este cambio afecta directamente a profesionales extranjeros, incluidos venezolanos y peruanos, que buscan trabajar legalmente en EE. UU. bajo esta categoría.

¿Qué implica que las empresas en EE. UU. deban pagar una suma considerable para contratar extranjeros?

Durante un evento en la Casa Blanca, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció que las empresas estadounidenses deberán pagar una tarifa de 100,000 dólares por cada trabajador extranjero que solicite una visa H-1B. Esta cuota representa un costo adicional que podría limitar la contratación de talento internacional, ya que las compañías tendrán que evaluar si resulta rentable hacer dicha inversión.

Según Lutnick, esta medida busca incentivar a las empresas a capacitar y contratar a trabajadores estadounidenses, especialmente a recién graduados, en lugar de traer empleados del extranjero. "Las grandes compañías tecnológicas y otras deberán decidir si vale la pena pagar esa tarifa anual o enfocarse en contratar talento local", declaró.

Controversias sobre la tarifa: ¿Pago único o pago anual?

Aunque el secretario de Comercio mencionó que el pago sería anual, un representante anónimo de la Casa Blanca, citado por la agencia Associated Press, aclaró que la tarifa se aplicaría solo una vez por trabajador, aunque esta política podría cambiar en el futuro.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el pago de 100,000 dólares aplica únicamente para la solicitud inicial de la visa H-1B, y no para renovaciones ni para quienes ya tienen esta visa y se encuentran fuera de Estados Unidos. "Los titulares actuales de la visa H-1B podrán entrar y salir del país sin verse afectados por esta nueva medida", explicó.

¿Cuándo entrará en vigor esta medida en Estados Unidos?

El nuevo pago comenzará a implementarse a partir del próximo ciclo de lotería para visas H-1B, que se realizará en febrero de 2026. Es importante destacar que esta tarifa adicional no garantiza la aprobación de la visa, sino que constituye un requisito para el proceso de solicitud.