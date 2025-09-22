0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

¿Eres profesor en Nueva York?, entonces esta noticia respecto a tu salario en septiembre te sorprenderá

Los profesores de Nueva York recibirán un aumento salarial en septiembre. Conoce los detalles de cómo impactará este cambio en tu salario y las nuevas oportunidades.

Andrea Benavente
Habrá un aumento salarial para profesores en Nueva York.
Habrá un aumento salarial para profesores en Nueva York. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

A partir de septiembre, los maestros de Nueva York experimentarán un incremento salarial significativo, parte de un esfuerzo para mejorar las condiciones laborales en el estado. Este ajuste responde a la creciente necesidad de atraer y retener a educadores calificados en un entorno escolar desafiante.

Estos son los 10 beneficios de la ciudadanía estadounidense.

PUEDES VER: Atención inmigrantes en EE. UU.: estos son los 10 beneficios de la ciudadanía estadounidense

Salario de docentes aumentará en Nueva York para septiembre

En septiembre de 2025, Nueva York implementará un incremento salarial para los profesores, con el objetivo de mejorar la educación en el estado. Esta medida busca cubrir la demanda de nuevos maestros para cumplir con una legislación que exige reducir el tamaño de las aulas, al mismo tiempo que se renueva la plantilla educativa con profesionales motivados y bien remunerados.

El aumento vendrá acompañado de un paquete de beneficios altamente competitivo, que incluye incrementos automáticos anuales y bonos por retención. Además, los nuevos docentes disfrutarán de seguro médico integral, cobertura dental y oftalmológica, así como planes de jubilación y discapacidad. Es así que esta iniciativa, respaldada por el sindicato United Federation of Teachers, busca brindar estabilidad tanto financiera como profesional a los educadores.

¿Nueva York es una ciudad santuario?

Nueva York es considerada una ciudad santuario, lo que implica que restringe la colaboración con las autoridades federales en cuanto a la aplicación de leyes migratorias. La ciudad brinda protección a los inmigrantes indocumentados al impedir su detención o deportación sin una orden judicial. También asegura el acceso a servicios esenciales como salud, educación y asistencia legal, independientemente del estatus migratorio.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Green Card y su importancia en los inmigrantes en EE. UU.: tras las nuevas políticas de Trump, esto significa contar con estatus HOY

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano