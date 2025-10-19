El Caribe en ALERTA: EE. UU. ejecuta ataque letal contra embarcación del ELN y ELIMINA a tres narcoterroristas

Una nueva ofensiva militar liderada por Estados Unidos ha encendido las alertas en la región del Caribe. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el pasado viernes 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Donald Trump, el ejército ejecutó un ataque cinético contra una embarcación afiliada al ELN, grupo guerrillero colombiano considerado como organización terrorista por EE. UU.

Según el comunicado oficial, el operativo se llevó a cabo en aguas internacionales y resultó en la muerte de tres presuntos narcoterroristas. El buque navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba "cantidades sustanciales de narcóticos". El ataque fue coordinado por el Comando Sur, responsable de las operaciones militares de EE. UU. en América Latina.

El ELN bajo la mira: el equivalente a Al Qaeda en América

En su declaración, Hegseth no solo confirmó la identidad del grupo al que pertenecía la embarcación atacada, sino que también elevó el tono de la amenaza: "El ELN es la Al Qaeda del hemisferio occidental. Usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo".

EE. UU. ejecuta ataque letal contra embarcación del ELN.

El secretario afirmó que las fuerzas armadas de EE. UU. continuarán actuando contra organizaciones criminales transnacionales: "Serán perseguidos y aniquilados como los terroristas que son". También aseguró que ninguna fuerza estadounidense resultó herida en el ataque, y que la inteligencia ya había rastreado a esa embarcación por actividades previas de contrabando de cocaína.

Una nueva fase en la lucha antidrogas

Este ataque se suma a una serie de operaciones militares lanzadas por Washington desde agosto, cuando el gobierno de Trump desplegó buques de guerra en el Caribe con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Con este último incidente, ya son siete ataques confirmados que han dejado al menos 30 presuntos narcos muertos.

Los operativos han sido llevados a cabo en aguas internacionales, lo que ha generado preocupación en países vecinos como Colombia y Venezuela, ante el temor de una posible expansión militar o de errores que puedan escalar el conflicto. El presidente Gustavo Petro ha denunciado públicamente que estas acciones podrían constituir una ofensa al territorio colombiano.