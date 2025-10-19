ALARMANTE: activista denuncia que un vehículo "secreto" de ICE embistió su auto en California y fue arrestado

Un incidente ocurrido en California ha generado gran preocupación tras la denuncia de un activista, quien asegura que un vehículo de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) lo embistió mientras conducía.

El activista, que se encontraba en su automóvil, fue detenido posteriormente por agentes federales. Este suceso ha desatado un debate sobre las tácticas utilizadas por las autoridades migratorias en el estado.

Activista acusa a vehículo no identificado de ICE de embestir su auto en California

Según el relato del activista Leo Martínez, a CNN en Español, el incidente ocurrió cuando un vehículo no identificado lo embistió mientras conducía por una vía pública en California.

Tras el choque, el activista fue detenido por agentes de ICE, quienes afirmaron que el incidente fue un accidente. Sin embargo, el ciudadano estadounidense sostiene que el embiste fue intencional y formó parte de una estrategia para intimidar a los defensores de los derechos de los inmigrantes.

Reacciones y repercusiones

El suceso ha generado una ola de reacciones tanto a nivel local como nacional. Organizaciones defensoras de los derechos civiles han condenado la actuación de ICE, calificándola como un abuso de poder.

Por su parte, las autoridades estatales solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El incidente también reavivó el debate sobre las políticas migratorias y el uso de tácticas agresivas por parte de las autoridades federales.