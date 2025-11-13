GRAN noticia para Texas: beneficiarios del SNAP recibirán pago completo tras finalizar cierre del gobierno

Si vives en Texas y formas parte del programa SNAP, entonces hay buenas noticias para ti, ya que con el final del cierre del gobierno, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ordenó este jueves 13 de noviembre de 2025 el pago completo del mes.

¿Cuándo se cobra SNAP de noviembre?

En un comunicado, la entidad encargada de administrar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP); el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA, señaló: "Las agencias estatales deben tomar medidas inmediatas para garantizar que los hogares reciban puntualmente la totalidad de sus asignaciones de noviembre".

Lo que sabemos gracias a lo recogido por Texas Tribune es que, acorde a lo expresado por la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas los pagos se harían efectivos en unos 3 días para llegar a los texanos beneficiarios: "HHSC se está preparando activamente para entregar los beneficios a los beneficiarios del SNAP mientras espera la orientación del Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA", dijo un portavoz.

¿Por qué se atrasaron los pagos del SNAP?

El pasado 1 de octubre comenzó el cierre del gobierno, el cual se prolongó hasta noviembre debido a que los demócratas se negaron a respaldar el proyecto de ley de presupuesto a no ser que los republicanos negocien una extensión de los subsidio de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expira finales de 2025.

Ante el cierre, la USDA informó la suspensión del pago de SNAP en octubre. La medida provocó que los estados (salvo 12) intervinieron para seguir brindando el beneficio la población, Texas fue de los pocos que no lo hicieron, principalmente, porque el gobernador Greg Abbott no quiso gastar fondos estatales.

Pero, luego de que diversas resoluciones judiciales ordenaran al gobierno a utilizar fondos de emergencia para apoyar SNAP, lo que resultó en el uso de 4,650 millones de dólares, provocando que los texanos beneficiarios cobraran, en muchos casos, hasta el 65 por ciento del total de los pagos mensuales, pero hubo otros casos donde recibieron US$ 16 dólares, otros absolutamente nada.

Sobre el particular, la directora ejecutiva de Feeding Texas, Celia Cole, dijo lo siguiente: "Este cierre nos recordó una cruda realidad: innumerables texanos están a un paso de necesitar ayuda, ya se de un banco de alimentos o del programa SNAP, ante una emergencia inesperada o un salario perdido (...) también reafirmó una verdad importante: SNAP sigue siendo el programa contra el hambre más grande y eficaz del país", sentenció.