Triunfo para inmigrantes en Chicago: juez ordena liberación de 13 detenidos por ICE y suspende deportaciones

El segundo gobierno de Donald Trump se ha dado a la labor de implementar una intensa política anti inmigración que no ha pasado desapercibido para nadie. Sin embargo, el ordenamiento político como jurídico de los Estados Unidos permite a autoridades locales frenar el accionar de los agentes federales; tal y como sucedió en Chicago (Illinois) donde un juez autorizó la liberación inmediata de 13 personas que, previamente fueron arrestadas por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la temida ICE.

13 detenidos por ICE liberados en Chicago

La iniciativa vino por parte del juez federal Jeffrey Cummings ordenó esta liberación amparado en el decreto de consentimiento de 2022, que establece patrones a seguir por ICE cuando realice arrestos sin una orden judicial. Asimismo, puso como plazo este viernes 14 de noviembre para que los abogados del gobierno revise la lista de 615 detenidos en cárceles del condado e instalaciones federales.

Y es que este decreto, entre otras cosas, requiere que ICE muestre la documentación apropiada para cada caso, en especial, para aquellos que no son objetivos específicos de cada operación.En se sentido en la audiencia del viernes, Cummings detalló que los agentes federales arrestaron de forma irregular a personas mientras trabajaban, caminando en la calle o en el autoservicio de un restaurante.

Además de la orden de liberación, su fallo está acompañado por la suspensión de cualquier deportación para aquellos que sea elegibles a libertad bajo fianza. Al respecto, el abogado del National Inmigrant Justice Center, Mark Fleming, dijo Los Angeles Times: "todas las tácticas del ICE han sido ilegales en la gran mayoría de los arrestos".

¿Qué dijo el gobierno de Trump sobre este fallo?

En septiembre de 2024 inició la "Operación Midway Blitz", tiempo desde el cual se han detenido a más de 3,300 personas en Chicago: "nos preocupa que no tengan acceso a un abogado ni entiendan cuál es su situación", agregó Fleming.

En cuanto a la opinión del gobierno, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que Jeffrey Cummings es un juez "activista", asegurando que su fallo pone en peligro la vida de los estadounidense.