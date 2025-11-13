EXCELENTE noticia para inmigrantes en EE. UU.: Juez federal ordena la LIBERACIÓN de más de 600 detenidos en Illinois

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la liberación de más de 600 inmigrantes detenidos en Illinois, tras considerar que las redadas ejecutadas por agentes de ICE durante la llamada "Operación Midway Blitz" violaron acuerdos previos y derechos fundamentales. El fallo representa un golpe significativo a los esfuerzos migratorios del Gobierno de Donald Trump, enfocados en la detención y deportación masiva de personas indocumentadas.

El juez Jeffrey Cummings, del distrito federal, emitió la decisión tras una demanda presentada por el National Immigrant Justice Center (NIJC) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Los abogados argumentaron que más de 3.000 personas fueron detenidas entre junio y octubre sin órdenes judiciales válidas, muchas de ellas fuera de sus hogares o lugares de trabajo.

El fallo judicial y la respuesta del Gobierno de EE. UU.

Según la resolución, 615 personas deberán recibir fianza antes del 21 de noviembre, siempre que no tengan órdenes de detención obligatoria ni representen una amenaza. La decisión busca garantizar el debido proceso tras múltiples denuncias de arrestos arbitrarios y violaciones constitucionales durante las redadas migratorias.

La medida generó fuertes críticas desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su portavoz, Tricia McLaughlin, calificó el fallo como una decisión que "pone en riesgo la seguridad de los estadounidenses", mientras que los abogados del Gobierno solicitaron una suspensión temporal. Hasta ahora, no se ha confirmado si el DHS planea apelar el fallo del juez Cummings.

Impacto en las familias y denuncias contra las tácticas de ICE

El abogado Mark Fleming, del National Immigrant Justice Center, celebró la decisión y aseguró que "las tácticas de ICE y de Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, fueron ilegales en la gran mayoría de los arrestos". Fleming explicó que muchas de las personas detenidas se encuentran dispersas por todo el país y deberán ser localizadas antes de ser liberadas.

La controversia se intensificó tras el caso de Diana Galeano, una maestra de Chicago arrestada dentro de una guardería, cuyo video se volvió viral y provocó indignación pública. Su defensor, Charlie Wysong, afirmó que el fallo del juez Cummings "alivia una gran carga para cientos de familias" afectadas por detenciones sin base legal ni acceso oportuno a audiencias de fianza.