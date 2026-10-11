El lunes 12 de octubre de 2026 se conmemora el Día de Colón o Columbus Day, una fecha que en diversas regiones se reconoce también como el Día de los Pueblos Indígenas. Este día festivo federal implica el cierre de las oficinas del gobierno nacional y se conmemora anualmente para recordar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. AQUÍ las mejores frases para compartir para esta ocasión.

Las mejores frases para compartir por el Columbus Day en EE. UU.

Conoce las mejores frases para compartir este lunes 12 de octubre por el Columbus Day.

Para cruzar el océano, primero debes tener el valor de perder de vista la costa.

El descubrimiento de América no fue solo un viaje geográfico, sino el mapa que cambió la historia del mundo para siempre.

Aprender de los grandes navegantes nos recuerda que los límites solo existen en la mente de quien no se atreve a avanzar.

El mar siempre guarda una nueva esperanza para aquellos que están dispuestos a navegar hacia lo desconocido.

Explorar el mundo es la mejor manera de descubrir quiénes somos.

Nuestra riqueza no está en ser iguales, sino en la maravillosa mezcla de culturas que hoy nos une.

El 12 de octubre es un día para recordar nuestras raíces, abrazar nuestra diversidad y caminar juntos hacia el futuro.

América es un mosaico de colores, lenguas y tradiciones; un continente unido por una historia compartida.

Celebrar el origen de nuestra cultura es honrar el pasado para entender el presente.

Somos el resultado de un encuentro de mundos que, a pesar de las heridas, floreció en una identidad única.

La verdadera historia de América se escribe con la resistencia, la sabiduría y la dignidad de sus pueblos originarios.

Honrar este día significa escuchar las voces de quienes cuidaron estas tierras mucho antes de que tuvieran un nombre en los mapas.

El verdadero descubrimiento consiste en mirar el pasado con honestidad para sanar el presente.

Las raíces indígenas no son solo el pasado de América; son la fuerza viva de su presente y su futuro.

No se puede descubrir una tierra que ya tenía dueños, pero sí se puede aprender de la sabiduría de quienes siempre la amaron.

Datos importantes sobre el Columbus Day o Día de Colón

La llegada a América marcó un hito histórico cuando la expedición del navegante genovés, respaldada por los Reyes Católicos de España, arribó por primera vez a la isla de San Salvador, en lo que hoy se conoce como Bahamas. Esta fecha ha sido adoptada por la comunidad italoamericana en Estados Unidos como un símbolo de orgullo y reconocimiento cultural, especialmente en respuesta a la discriminación que enfrentaron a finales del siglo XIX.

En 1937, el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó oficialmente este día como feriado nacional, estableciendo en 1971 que se celebrara cada segundo lunes de octubre.