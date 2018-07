Horacio Elizondo y el increíble motivo para botar a Zinedine Zidane en la final de 2006 [VIDEO]

La historia del cabezazo a Materazzi por parte de Zidane tiene muchos capítulos, desde los más increíbles, hasta los más sensatos. Pero una situación que siempre quedó en el pensamiento y no se pudo explicar, es porque Elizondo lo botó a 'Zizou' del partido si no lo había visto.

Mediante la conocida charla se brinda con 'las conferencias TED', el referee más importante de los últimos años en el ambiente argentino contó un evento que lo marcó para siempre. Siendo drástico y seguro en su mención: "En un momento veo que Materazzi está tirado en el piso, a unos treinta o cuarenta metros. Procedo a interrumpir el juego. Rápidamente, a través de los intercomunicadores les pregunto a mis asistentes".

Y lo curioso llega acá, cuando hace la pregunta correspondiente: "Ambos me contestaron, oh sorpresa, 'no vimos absolutamente nada'". Siendo esto una sorpresa para el juez argentino que se vio complicado en esa situación, porque esta jugada definía el partido final de Alemania 2006 y gran parte de su carrera como árbitros tranquilamente.

Pero apareció su 'ángel de la guarda', el señor Luis Medina Cantalejo, quien ejercía de 4to árbitro y le gritó: "Terrible, terrible el cabezazo de Zidane sobre Materazzi. Coño, cabezazo de Zidane sobre Materazzi, cuando veas el vídeo no me vas a creer".