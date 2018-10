Antoine Griezmann: "Un francés debe ganar el Balón de Oro"

Justo el mismo día que se conocen los candidatos para ganar el Balón de Oro, la revista francesa France Football sacó en portada a Antoine Griezmann, asegurando que un campeón del mundo debe ganar dicho galardón.

"El Balón de Oro es un premio prestigioso y, para un jugador, es lo más alto. No hay nada mejor, no más alto. Puede haber trofeos en tu Campeonato, en la Copa del Mundo, en el Euro, pero no es lo mismo", comentó el jugador del Atlético Madrid.

Así mismo, considera que él es un jugador con muchas oportunidades para ganar dicho galardón. "Me preguntaría: ¿qué puedo hacer más? Gané tres trofeos, fui importante en momentos decisivos. Después, yo no voto”, añadió.

Antoine Griezmann jugó los 90' del partido entre el Atlético Madrid y Real Betis por la pasada fecha de la liga española. Los 'Colchoneros' ganaron por 1-0 y se ubican en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 15 unidades.

El siguiente partido del 'Gallito' con su selección será este jueves 11 de octubre en un amistoso ante Islandia mientras que el 16 del mismo mes jugará ante Alemania por la Liga de Naciones de la UEFA.