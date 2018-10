Atlético Madrid vs Real Betis EN VIVO: con Antoine Griezmann por la Jornada 8 de la Liga Santander

Atlético Madrid recibirá a Real Betis EN VIVO en el Estadio Wanda Metropolitano el domingo 7 a partir de las 9:15 a.m., por la Jornada 8 de la Liga Santander. La transmisión estará a cargo de ESPN Play Sur y ESPN Sur. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Atlético Madrid de Diego Simeone asumirá, nuevamente, la jornada con la ausencia de cuatro de sus fichas importantes; Diego Costa, Jose Maria Giménez, Gelson Martins y Stefan Savic. Sin embargo, tiene la moral al tope tras vencer recientemente al Club Brujas, en la Champions League.

Con la capitanía de Diego Godín y el liderazgo de Antoine Griezmann, los ‘Colchoneros’ esperan sumar el quinto partido consecutivo sin perder (en el torneo español) y escalar en la tabla de la Liga Santander, en la comparte el quinto puesto con su próximo rival, Real Betis, equipo al que, Simeone estudió perfectamente.

"El Betis trabaja bien y ha mejorado mucho en la parte defensiva, además de que tienen una plantilla muy importante con recambios similares. Su crecimiento es por su trabajo defensivo", expresó el ‘Cholo’ Simeone.

En la otra cara de la moneda, el plantel de Quique Setién atraviesa una situación similar. Pues, a mitad de semana venció con facilidad a Dudelange de Luxemburgo, en la segunda jornada de la Europa League. Asimismo, en la Liga tiene seis compromisos seguidos invictos.

Con el regreso de Aïssa Mandi, Junior Firpo, Sergio Canales y Loren Morón, los ‘béticos’ esperan seguir sumando para encontrar una plaza segura que lo lleve al próximo certamen de la Champions League.

En los últimos 5 enfrentamientos entre Atlético Madrid vs Real Betis, 3 veces fue a favor de los ‘rojiblancos’, y las otras dos veces fueron empates. Los ‘Heliopolitanos’ tienen la tarea de romper esa estadística.

Posibles alineaciones del Atlético Madrid vs Real Betis:

Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Lucas Hernández, Filipe Luis; Rodrigo, Saúl, Koke, Lemar; Kalinic y Griezmann. DT. Diego Simeone.

Real Betis: Pau López; Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Junior; Guardado, Lo Celso, Canales, Joaquín y Loren. DT. Quique Setién.

Horarios del Atlético Madrid vs Real Betis:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8:15 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:15 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:15 a.m..

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:45 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Real Betis?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Real Madrid vs Real Betis. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.