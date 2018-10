Diego Simeone habló en la previa del partido entre Atlético Madrid y Betis por la Liga Santander

Diego Simeone, estratega argentino que dirige al Atlético Madrid, habló en conferencia de prensa y dio sus apreciaciones sobre el rival que se le viene por la Liga Santander: Betis. Tiene en claro que será un partido muy difícil debido al crecimiento que ha mostrado el conjunto que viste de verde. Dio algunos detalles de cómo vienen trabajando, pero no quiso dar pista alguna del once que usará. Diego Costa no estará presente y sigue sin decidir su equipo titular.

"El Betis trabaja bien y ha mejorado mucho en la parte defensiva, además de que tienen una plantilla muy importante con recambios similares. Su crecimiento es por su trabajo defensivo", fueron las primeras palabras de Diego Simeone en rueda prensa. Antes de hablar de su equipo, quiso comentar sobre su rival, dejando en claro que será un partido muy duro y que tratarán de vencerlo con algunas bajas como es la de Diego Costa, quién tiene un golpe y no jugará.

"Kalinic tuvo problemas en el tobillo y por eso ha tardado en entrar. Es una alternativa para la ausencia de Costa, pero también lo es Antoine Griezmann con otro chico alrededor de él", dijo al respecto. El 'Lagarto' no estará presente y será una baja importante para los intereses del Atlético Madrid. El cuadro 'colchonero' no ha iniciado de la mejor manera la temporada y deberá sumar de a tres si quiere meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones como lo hace temporada tras temporada.

La competencia liguera recién empieza y eso lo sabe bien Simeone, quien no quiso detallar más debido a que entiende que falta mucho camino por recorrer. También le ha pedido al hincha que siga alentando al equipo hasta el final siempre. "Es difícil analizar una Liga en diez jornadas. Nosotros buscamos ser fuertes cada día y venimos creciendo desde Vigo. No tenemos que mirar a ningún otro lado, sino a notros mismos. A ver si hay un gran ambiente que nos ayude. Me preocupa llegar bien al partido y ver por dónde podemos hacer daño".

DATO

Atlético Madrid vs Betis se jugará mañana domingo desde las 9:15 am (hora peruana) en el Wanda Metropolitano.