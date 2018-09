Diego Simeone habló sobre lo que será el 'derbi' ante el Real Madrid

Diego Simeone, estratega argentino del Atlético Madrid, habló en rueda de prensa sobre lo que será enfrentar nuevamente al Real Madrid y aseguró que siempre es un juego lindo. Considera que la ausencia de Cristiano Ronaldo no se viene notando y que el cuadro blanco ha sabido manejarlo. Sorprendió con varias de sus declaraciones. El partido será mañana desde la 1:45 pm (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Son partidos especiales, la ausencia de Ronaldo la maneja muy bien el Madrid. Por otro lado, no le doy importancia a la forma de cada equipo, son partidos de hombres, de emociones y los que jueguen en ese límite emocional son los que terminan respondiendo los partidos para sus equipos", fueron las primeras palabras del estratega argentino en rueda de prensa. También habló sobre el renovado Real Madrid.

"Veo un Madrid, más allá del último partido, donde el Sevilla es un rival complicado y no es fácil competir contra ellos, vertical, con Asensio y Bale, que tienen cambio de paso, con buena visión de juego de Kroos, Modric, Ramos, que combina bien con Ceballos e Isco". A diferencia del rival, Simeone no se siente preocupado ante la mala racha que viene atravesando Diego Costa, quien no puede hacer un gol desde hace mucho tiempo. "Le veo fantástico. Hizo un partido muy bueno, participó en el primer gol del equipo, se movió, está fuerte físicamente y hará un gran partido".

Simeone no quiere ver lo que ha pasado antes. Se quiere centrar en la actualidad y tratar de seguir con esa buena racha de no perder en casa del Real Madrid desde hace más de cinco años por Liga. "En los partidos importantes los futbolistas encuentran sus espacios para llegar de la mejor manera. Son los que menos intento estar cerca de ellos en la previa. Fui jugador y cuando llegan este tipo de partidos lo emocional, la personalidad y el carácter de cada uno genera potenciar cada equipo en la suma de individualidades".