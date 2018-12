Eden Hazard: "Siempre he amado al Real Madrid"

La novela continúa. El vínculo de Eden Hazard y el Real Madrid cada vez va tomando más fuerza y es que la estrella de la Selección de Bélgica le envió nuevamente un guiño al cuadro español.

Hazard fue el invitado especial del programa 'Team Dunga' presentado por el exseleccionado francés Christophe Dugarry en Radio Montecarlo y en este respondió a una pregunta de su excompañero del Lille, Rio Mavuba, con respecto a su pensar sobre el Real Madrid.

“Tú me conoces, siempre he amado al Real Madrid, incluso antes de Zidane, veremos qué pasa. Como dije, estoy terminando este año con Chelsea, todavía tengo un año de contrato. Después de este año, ya veremos", respondió el belga.

Sin embargo, el jugador de 27 años, confirmó que no tiene su futuro resuelto. La llegada del técnico Maurizio Sarri podría poner en duda su salida: “El nuevo entrenador (Sarri) piensa el fútbol como yo, así que ya veremos. La familia está en Londres, yo voy a tener 28 años... No quiero tener ningún arrepentimiento al final de mi carrera. Es una decisión que voy a tomar. No sé cuándo, pero la tomaré ".

Algunos medios españoles informan que el Chelsea y el Real Madrid habrían llegado a un acuerdo por el jugador. Por un lado, el cuadro de Londres pretende recibir 170 millones de euros mientras que el comprador no estaría dispuesta a pagar dicha cifra, por lo que, Mateo Kovacic entraría en la operación.