Copa Libertadores 2019: Así se jugarán los cuartos de final

Gremio aplastó por 3-0 a Libertad y aseguró el último boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El campeón de la edición 2017 se impuso con un global de 5-0 y se confirmó con uno de los grandes candidatos al título.

Ahora bien, su camino a la final no será nada sencillo. El equipo de Renato Gaúcho enfrentará al Palmeiras en la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2019. Una mata-mata cuyo desenlace acabará con un club brasileño en la final.

Y es que el ganador del Palmeiras-Gremio se enfrentará al vencedor de la otra llave brasileña: Internacional-Flamengo. Sí, Paolo Guerrero se las verá ante su exclub en busca de un lugar en las semifinales. El peruano quiere llegar por primera vez a una final de Copa Libertadores y ganarla tras anteriores decepciones con el 'Mengao' y el Corinthians.

En las otras dos llaves, existen dos claros favoritos a quienes muchos los quieren ver protagonizar una semifinal soñada. Hablamos de Boca Juniors, River Plate y la posibilidad de reeditar la final del año pasado.

El 'Xeneize' enfrentará a LDU de Quito mientras el 'Millonario' hará lo propio ante Cerro Porteño. Dos duros retos para los clubes más importantes de Argentina, que no podrán repetir la final más épica posible de una Copa Libertadores como el año anterior.

Vale destacar que, a falta del anuncio oficial, los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 se disputarán entre el 20 y el 29 de agosto.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2019?

La Copa Libertadores 2019 será la primera edición que contará con una final única a diferencia del formato anterior con finales de ida y vuelta. El recinto deportivo elegido por la Conmebol para albergar la gran final será el Estadio Nacional de Santiago.

¿Cuáles son los clubes más ganadores de la Copa Libertadores?

Independiente de Avellaneda es el club más ganador de la Libertadores con siete trofeos, no obstante, no podrá aumentar su palmarés en la presente edición. El que sí podrá igualarlo en caso ganar la competencia de este año será Boca Juniors, campeón en seis ocasiones y que no logra un título continental desde el 2007.

De los otros cuartofinalistas, solo Cerro Porteño jamás ha logrado un título de Copa Libertadores. River Plate es detrás de Boca Juniors el más ganador con 4 trofeos. Le siguen Gremio (3), Internacional (2), Palmeiras, Flamengo y LDU de Quito (1).