Gremio vs Paranaense EN VIVO vía GolTV y Premiere FC: semifinal de la Copa do Brasil

Gremio vs Paranaense EN VIVO vía GolTV y Premiere FC | este miércoles 14 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) en semifinal - ida de la Copa do Brasil 2019. El encuentro se jugará en el Arena do Grêmio de Porto Alegre y también será transmitido por la señal de Globo y SporTV. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Están de vuelta a instancias cruciales. El Gremio vuelve a estar en semifinales del torneo, tal cual sucedió en el 2017, aunque el recuerdo no es el mejor, puesto que fueron eliminados a manos de Cruzeiro, tras perder en la tanda de penales (1-0 ida y vuelta). El nivel local no es de los mejores en el equipo, pero en la Copa Libertadores han mostrado una cara totalmente distinta.

Las últimas dos fechas en el Brasileirao no terminaron de la mejor manera: empataron en casa 3-3 con Chapecoense, mientras que luego cayeron 3-1 con Flamengo. No obstante, previamente, golearon sin problemas a Libertad en la Libertadores, sellando su pase a los cuartos de final. Renato Gaúcho, el entrenador, buscará repetir el título de la Copa do Brasil, tal como lo hizo en el 2016.

En tanto, el Athletico Paranaense también atraviesa por una pequeña crisis futbolística. Hace un par de semanas se despidieron de la participación internacional con una derrota 2-0 a manos de Boca Juniors. Y en la liga de Brasil tampoco ha obtenido un resultado positivo en su última actuación, puesto que cayeron 2-1, de visita, ante Botafogo. Quedó relegado en la tabla de posiciones.

No obstante, lograron celebrar el trofeo del Campeonato Banco Suruga al golear sin problemas, por 4-0, al Shonan de Japón. Tras el título de la Copa Sudamericana en el 2018, el entrenador Tiago Nunes quiere conseguir, por primera vez en su historia, el título de la Copa do Brasil. En el 2013, el Paranaense se quedó a nada del título, pero Flamengo los dejó con las manos vacías.

Gremio vs Paranaense: Posibles alineaciones por la Copa do Brasil

XI Gremio: Víctor; Leo Gomes, Geromel, Kannemann, Cortez; Mendez, Luean; Alisson, Jean, Everton y André.

XI Paranaense: Santos: Jonathan; Henrique, Pereira, Azevedo; Wellington, Bruno; Nikao, Marcelo, Roni y Ruben.

Guía de canales del Gremio vs Paranaense por la Copa Argentina

Argentina: Globo TV Internacional, GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Brasil: Premiere FC Brasil, Globo, SporTV

Chile: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Costa Rica: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

El Salvador: GolTV Latinoamérica

Guatemala: GolTV Latinoamérica

Honduras: GolTV Latinoamérica

Internacional: Bet365, PFC Internacional

México: Globo TV Internacional, GolTV Latinoamérica

Panamá: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Globo TV Internacional

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica

A qué hora juegan Gremio vs Paranaense EN VIVO por TyC Sports

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

España (Islas Canarias): 1.30 p.m. (jueves 15 de agosto)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Francia: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Alemania: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Portugal: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Holanda: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Inglaterra: 1.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Gremio vs Paranaense EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Gremio vs Paranaense, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.