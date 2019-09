Manchester United vs Arsenal [ESPN EN VIVO] Ver Sky por Premier League

Manchester United vs Arsenal EN VIVO ESPN 2, Sky Sports ONLINE y DAZN España Partidos de hoy Premier League | Con el regreso de Paul Pogba, los Diablos Rojos recibirán este lunes 30 de septiembre (2.00 p.m. hora peruana) en Old Trafford a los Gunners por el marco de la fecha 7 de la Premier League 2019-2020. Sigue el MINUTO a MINUTO vía LIVE SPORTS por Libero.pe.

El partido más interesante de la jornada de la Premier League, por la historia de ambos clubes, lo protagonizarán el Manchester United y el Arsenal, que cerrarán la jornada el lunes. El equipo de Unai Emery, en la cuarta plaza, quiere mantener como mínimo su estatus europeo y también acercarse al líder.

El Manchester United sufre las bajas de Anthony Martial, Marcus Rashford, Luke Shaw y Phil Jones. Sin embargo, la buena noticia será la vuelta de Paul Pogba frente al Arsenal.

Paul Pogba, que se ha perdido los últimos tres partidos del Manchester United por una lesión del tobillo, volverá a jugar este miércoles en la Copa de la Liga.

Así lo confirmó el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer en rueda de prensa previo al juego ante Arsenal.

"Pogba probablemente tenga algunos minutos contra el Rochdale y seguro que está listo para el Arsenal", confirmó el técnico noruego.

El Arsenal, por su parte, llega al partidazo contra Manchester United con una racha de cinco juegos sin conocer derrotas tanto en la Premier League, como en Europa League y la Capital One Cup.

Los dirigidos por Unai Emery en el Arsenal lograron este sorprendente rendimiento por su buen fútbol colectivo y la efectividad en el área del gabones Pierre-Emerick Aubameyang.

El Manchester United ocupa la undécima casilla de la tabla de la Premier League con apenas 8 unidades; mientras que Arsenal es octavo con 11 puntitos.

A qué hora juegan EN VIVO Manchester United vs Arsenal vía ESPN 2, Sky Sports HD y DAZN

Qué canal transmite EN VIVO Manchester United vs Arsenal en ESPN 2 por fecha 7 de la Premier League

Cómo ver DAZN España EN VIVO Manchester United vs Arsenal | Canales TV

Sigue cada sesión de Moto GP, Moto 2, Moto 3 y Moto E, desde la primera práctica hasta la carrera, en HD, en múltiples dispositivos y exclusivamente en DAZN.

Partidos de HOY Premier League 2019-2020 EN VIVO Manchester United vs Arsenal

Sheffield United 0-1 Liverpool

AFC Bournemouth 2-2 West Ham United

Aston Villa 2-2 Burnley

Chelsea 2-0 Brighton

Crystal Palace 2-0 Norwich City

Tottenham Hotspur 2-1 Southampton

Wolves 2-0 Watford

Everton 1-3 Manchester City

Leicester City 5-0 Newcastle United

HOY: 2.00 p.m. Manchester United vs Arsenal - Canal: ESPN 2, Sky HD y DAZN.

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO Manchester United vs Arsenal

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Viktor Lindelof, Harry Maguire, Ashley Young, Paul Pogba, Scott McTominay, Andreas Pereira, Juan Mata, Daniel James y Jesse Lingard.

Entrenador: Ole Gunnar Solskjær.

Arsenal: Bernd Leno, Calum Chambers, Sokratis Papastathopoulos, David Luiz, Sead Kolasinac, Granit Xhaka, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Dani Ceballos, Nicolas Pepe y Pierre-Emerick Aubameyang.

Entrenador: Unai Emery.