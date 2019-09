Manchester United vs Arsenal [EN VIVO] Partidazo por Jornada 7 de Premier League

ESPN2 EN VIVO Manchester United vs Arsenal ONLINE | Este lunes 30 de octubre se juega el partido por la Jornada 7 de la Premier League. El duelo está pactado a las 2:00 p.m. (hora peruana) en Old Trafford y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, DAZN y Sky Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

El Manchester United y el Arsenal cierran la Jornada 7 de la Premier League con un duelo de grandes venidos a menos. Los otrora dominadores del fútbol inglés en la pasada década viven un momento complejo en este arranque de temporada: se encuentran lejos de los primeros lugares.

El equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer se ubica en el undécimo lugar de la Premier League con 8 puntos y solo un triunfo le permitiría igualar el puntaje del Arsenal, que urge del triunfo para colocarse cuarto, a 7 del líder Liverpool.

El flojo arranque de temporada no es el único dolor de cabeza para el técnico noruego, que debe recurrir a la cantera ante las sensibles bajas de tres titularísimos: el lateral zurdo Shaw, el extremo Martial y el delantero Rashford.

Si aquello no fuera poco, la presencia de Paul Pogba en el once es una incógnita debido a una lesión de tobillo. El comando técnico del Manchester United se encuentra pendiente de la dolencia del francés para decidir si arranca o aguarda su lugar en el banquillo de los suplentes.

En todo caso, la plaga de lesiones significa una oportunidad para el juvenil Mason Greenwood, perla de la cantera del Manchester United, para dar un paso adelante de su carrera y demuestre el enorme potencial que ya genera expectativas en la afición mancuniana.

En la vereda del frente, el Arsenal dejó atrás las dudas y lleva una racha de tres triunfos seguidos que significan un nuevo aire para Unai Emery y, sobretodo, confianza a una plantilla con nuevas piezas todavía por engranar.

Pese a la baja de Lacazette, el Arsenal se ha refugiado en la dinamita de Aubameyang y el funcionamiento colectivo para cosechar triunfos en la Premier League, Copa de la Liga y Europa League.

Desde la lesión del "9" francés, Aubameyang acumula 4 goles en tres partidos y apunta a ser determinante ante una defensa que ha demostrado mucha tibieza en las últimas fechas. Todo dependerá de la pizarra de Emery.

Manchester United vs Arsenal EN VIVO | Alineaciones probables

Posible once del Manchester United ante Arsenal

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Rojo; McTominay, Pogba; Pereira, Lingard, James; Greenwood.

Posible once del Arsenal ante Manchester United

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka, Torreira; Ceballos, Aubameyang, Pépé.

A qué hora juegan Manchester United vs Arsenal EN VIVO por ESPN

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 5.00 a.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Qué canal transmite Manchester United vs Arsenal vía ESPN Sky Sports

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ Sport

Alemania Sky Sport 1 HD, Sky Go, Sky Sport UHD

Italia NOW TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España DAZN Spain

Reino Unido Sky Sports Main Event, SKY GO Extra, Sky Sports Premier League

Estados Unidos UNIVERSO, NBCSN, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina