Liverpool vs Arsenal, Man. United vs Chelsea y demás llaves de octavos de la Carabao Cup [VIDEO]

El fútbol en Inglaterra es muy emotivo, no solo por lo que se vive en la Premier League, sino también por las emociones que surgen a la hora de disputar las distintas copas. La Carabao Cup, o conocida a la vez como Copa de la Liga en Inglaterra (EFL Cup), se disputó entre ayer y hoy, con duelos entre equipos de la primera, segunda, tercera y cuarta división, en busca de entrar a octavos de final.

Muchos resultados terminaron tal como se esperaba, aunque también se consumaron algunas sorpresas en las eliminatorias. Una de las más resaltantes fue la de eliminación del Tottenham a manos del Colchester, equipo de cuarta división, que logró imponerse en la tanda de penales. El equipo de Mauricio Pochettino había sido semifinalista la temporada anterior.

Luego, tres equipos de la League One (tercera) también sorprendieron a clubes de la Premier League. La más resonante fue la del West Ham, de gran inversión económica, a manos del Oxford United (4-0), mientras que Sheffield United no pudo con el Sunderland (1-0) y el Bournemouth se despidió con una derrota por 2-0 con el Burton.

En tanto, los poderosos del ‘Big Six’ de la premier pasaron. Recordemos que el Manchester City es el vigente campeón, tras vencer por penales al Chelsea. Aquí te dejamos los resultados completos.

Everton 2-0 Sheffield Wednesday

Swansea 1-2 Watford

Aston Villa 3-1 Brighton

Reading 1-1 Wolverhampton (2-4 en penales)

Manchester City 3-0 Preston North End

Portsmouth 0-4 Southampton

Burton 2-0 Bournemouth

Luton 0-4 Leicester

Crawley 1-1 Stoke City (5-3 en penales)

Tottenham 0-0 Colchester (3-4 en penales)

Chelsea 7-1 Grimsby

Manchester United 1-1 Rochdale (5-3 en penales)

Oxford United 4-0 West Ham

Sheffield United 0-1 Sunderland

Liverpool 2-0 MX Dons

Nottingham Forest 0-5 Arsenal

Tras conocerse los resultados, de inmediato la organización de la Carabao Cup realizó el sorteo de los octavos de final, quedando de la siguiente manera. Los partidos serán a finales de octubre, fecha por definirse.

Carabao Cup (Copa de la Liga) - octavos de final

Everton vs Watford

Manchester City vs Southampton

Crawley Town vs Colchester United

Oxford United vs Sunderland

Aston Villa vs Wolves

Burton Albion vs Leicester City

Chelsea vs Manchester United

Liverpool vs Arsenal