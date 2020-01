Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 28 de enero de 2020

Partidos de hoy martes 28 de enero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Copa Libertadores Universitario vs Carabobo Preolímpico Perú vs Uruguay Liga Águila EFL Cup Leicester vs Aston Villa Copa MX Dorados vs Chivas ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 28 DE ENERO

12.30 horas Angers vs Stade Rennais - Copa Francia

12.30 horas ASM Belfort vs Montpellier

12.30 horas Limonest vs Dijon

14.55 horas Mónaco vs Saint-Étienne

14.45 horas Aston Villa vs Leicester - EFL Cup

14.45 horas AC Milan vs Torino - Coppa Italia

15.15 horas Porto vs Gil Vicente - Primeira Liga

16.00 horas Curicó Unido vs La Serena - Chile

18.30 horas Colo Colo vs Palestino

16.00 horas Once Caldas vs Atlético Bucaramanga - Colombia

18.05 horas Independiente de Medellín vs Rionegro Águilas

20.10 horas Deportivo Cali vs Junior

19.30 horas Universitario vs Carabobo - Copa Libertadores

20.00 horas Pachuca vs Venados - Copa MX

20.00 horas Toluca vs Atlas

22.10 horas Dorados vs Chivas

22.10 horas Tijuana vs Atlético San Luis

18.00 horas Perú vs Uruguay - Preolímpico Sub-23

20.30 horas Brasil vs Bolivia



COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores 2020 sigue con su primera fase eliminatoria, esta vez con los partidos de vuelta. En el Perú, Universitario buscará definir su clasificación cuando reciba a Carabobo de Venezuela en el Estadio Monumental. La ida terminó con empate 1-1.

TORNEO PREOLÍMPICO

El Torneo Preolímpico de Colombia sigue con su fecha 4. La Selección Peruana Sub-23 de Nolberto Solano tiene que superar a Uruguay para quedar a tiro de clasificar al cuadrangular, o en el peor de los casos empatar. Brasil ganando podrá avanzar.



EFL CUP - INGLATERRA

La final de la EFL Cup se conocerá. El Leicester City, de gran presente en la Premier League, debe sostener el nivel, pero no la tendrá fácil ante el duro Aston Villa, que recién ascendió. La ida quedó 1-1 y el Manchester City espera en el balcón.



COPA FRANCIA

La Copa Francia se disputa en los octavos de final, con un trascendental partido para Miguel Trauco, lateral peruano. El habilidoso futbolista ha sido convocado para buscar seguir avanzando cuando visiten al Monaco. Los partidos serán de eliminación directa.



COPA DEL REY

La Copa del Rey conocerá a su primer clasificado a los cuartos de final. El partido será protagonizado por Athletic Club de visita ante el Tenerife. El objetivo del equipo vasco es levantar cabeza tras el empate sin goles ante Espanyol el último fin de semana.



COPA MX

El nuevo formato de la Copa MX se sigue celebrando, ahora con los partidos de vuelta de los octavos de final. Dos partidos en especial se roban las miradas: Toluca vs Atlas, con la ventaja de la visita 2-1, y Dorados vs Chivas, con el mismo marcador del local.



COPPA ITALIA

Los cuartos de final de la Coppa Italia se ponen en marcha, con dos equipos de la Serie A. El Milan busca su quinta victoria al hilo, mientras que Torino lavarse la cara luego de la impresionante goleada sufrida ante el Atalanta el fin de semana (7-0).



LIGA ÁGUILA COLOMBIA

La Liga Águila de Colombia ha iniciado con todo y no se detiene. La segunda fecha se pone en marcha, con un partidazo: el DIM chocará contra Rijonegro Águilas, en busca de su otra victoria. En tanto, Junior y Deportivo Cali resalta por la noche.



LIGA DE CHILE

El tiempo de para quedó atrás para el fútbol de Chile. La liga de primera división sigue en marcha y el Perú seguirá de cerca lo que pueda hacer Gabriel Costa con Colo Colo, en su debut por el torneo local. Será Palestino el rival de turno.

PRIMEIRA LIGA PORTUGAL

La Liga de Portugal se completa en la jornada 18. El poderoso Porto pretende achicar la distancia que tiene Benfica en la punta y en casa no pueden fallar, cuando reciban a un irregular Gil Vicente.