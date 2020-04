¿Volverá a Barcelona? Pedro no seguiría en Chelsea de Inglaterra

Uno de los tantos jugadores que acaban contrato a final de la actual temporada en el deporte rey es Pedro Rodríguez, quien tiene pie y medio fuera del Chelsea.

El extremo español desea renovar por tres temporadas más, pero los ‘Blues’ solamente le ofrecen una debido a la nueva política que tienen con los futbolistas mayores de 30 años.

Bajo ese escenario, ‘La Gazzetta dello Sport’ de Italia informa del interés que existe de la AS Roma y Lazio. Es más, la ‘Loba’ sí le ofrece tres años de contrato y un muy aceptable salario anual. No obstante, no son los únicos pendientes de Pedro ya que el Sevilla de España también está pendiente.

¿Volverá a Barcelona? Pedro ha dejado en claro que siempre estará predispuesto a regresar al conjunto azulgrana luego de los varios éxitos que tuvieron en antaño. Asimismo, aún es muy querido por la cúpula presidida por Josep María Bartomeu, por lo que su nombre siempre es una opción.

EL DATO

Pedro rechazó tajantemente la alternativa de jugar en Asia, donde Vissel Kobe de Andrés Iniesta le ofrece varios millones.