Cesc Fábregas: "Iría por Mbappé sin duda alguna, me recuerda a Henry"

El mundo del fútbol continúa a pesar de que los partidos estén suspendidos. Es así que, Cesc Fábregas con 33 años ya piensa en un futuro como entrenador de algún club, por lo que analizó la idea de a que jugador ficharía si tuviera la oportunidad, dejando en claro que sí o sí iría por Kylian Mbappé.

El volante español se encuentra actualmente acatando el aislamiento obligatorio en su casa en Mónaco, con el fin de cuidarse ante el coronavirus. Sin embargo, tras haber perdido un año futbolístico por culpa de la pandemia, el volante del Mónaco ya ve sus horas contadas en el deporte rey.

Por lo que en una entrevista aseguró que no descarta ninguna opción a futuro. “¿Entrenar al Madrid? Nunca puedes decir de esta agua no beberé. Como entrenador pasas por muchos más equipos que como jugador”, expresó el ex Arsenal.

Sin embargo, lo que mas destacó, fue la sorpresa ante la respuesta de a qué jugador ficharía si tuviera la oportunidad. “Iría por Mbappé sin ninguna duda. Por condiciones y lo completo que es, me recuerda a Henry”, añadió Fábregas.

¿Qué opinó sobre Lionel Messi y el Barcelona?

Finalmente, se refirió al momento de Lionel Messi en el Barcelona, tema que se ha tocado mucho en los últimos meses, pues se hablaba de una posible salida del argentino. “La idea de Leo ha sido acabar siempre en el Barcelona y estoy totalmente confiado de que así sea”, culminó.