America de Cali vs Deportivo Pasto EN VIVO Win Sports MAX: partido de hoy por la Fecha 16

Ver América de Cali vs Pasto EN VIVO WINS SPORTS se enfrentan en el estadio Pascual Guerrero por la jornada 17 de la Primera A a las 18:05 horas de Perú. Además, puedes seguir En Directo todo el fútbol colombiano a través de Libero.pe.

A la fecha 17, Deportivo Pasto llega motivado tras vencer en la jornada pasada a Medellín. El equipo de la ciudad de San Juan buscará aprovechar la mala racha del América para sumar una victoria. Además, un triunfo lo colocaría momentaneamente en el primer lugar.

A su vez, América de Cali viene de tres partidos sin poder conocer la victoria, pero sobre todo, llega herido tras ser elimado de la Copa Libertadores, torneo donde terminó último en su grupo. No le alcanzó ni siquiera para clasificar a la Copa Sudamericana.

Previo a este partido, la tabla del fútbol colombiano es liderada por Tolima con 31 puntos, segundo es Pasto con 29. América de Cali es sexto con 24, por lo que, este enfrentamiento es clave para ambos equipos, sobre todo para el equipo caleño que urge una victoria para acercarse a los primeros lugares.

América de Cali vs Deportivo Pasto: horarios del mundo

Perú: 3:30 p. m.

Ecuador 3:30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 1:30 p. m.

Estados Unidos (Texas) 3:30 p. m.

Estados Unidos (Miami) 4:30 p. m.

México: 3:35 p. m.

Colombia: 3:35 p. m.

Argentina: 5:35 p. m.

España: 10:35 p. m.

España: (Islas Canarias) 9:35 p. m.

Uruguay: 5:35 p. m.

Paraguay: 5:35 p. m.

Chile: 5:35 p. m.

Bolivia: 4:35 p. m.

Venezuela: 4:35 p. m.

Canadá: 4:35 p. m.

Italia: 10:35 p. m.

Francia: 10:35 p. m.

Portugal: 9:35 p. m.

Holanda: 10:30 p. m.

Reino Unido: 9:35 p. m.

Costa Rica: 2:3 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO América de Cali vs Deportivo Pasto

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: RCN Nuestra Tele, Win Sports+

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

El Salvador: RCN Nuestra Tele

Guatemala: RCN Nuestra Tele

Honduras: RCN Nuestra Tele

Internacional: Bet365, Fanatiz International

México: RCN Nuestra Tele

Panamá: RCN Nuestra Tele

Perú: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA

Venezuela: RCN Nuestra Tele

América de Cali vs Deportivo Pasto: alineaciones y formaciones probables

América: J.Graterol; C. Arrieta, J. Segovia, Ma. Torres, E. Velasco; C.Sierra, R. Carrascal, L. Paz; D. Vergara, S. Moreno y J. Pérez.

Entrenador: Juan Cruz Real.

Deportivo Pasto: D. Martínez, J. Arboleda, D. Arboleda, J. Malagón, M Quiñónez, C. Ayala, F. Rodríguez; C. Álvarez, E. Mena, J. Pajoy, C. Hidalgo.

Entrenador: Corredor Hurtado.