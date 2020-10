Luka Modric habló sobre su futuro: "Me queda este año en el Real Madrid y después veremos"

Luka Modric cerró la victoria del Real Madrid en el Camp Nou con un golazo. En los minutos finales del clásico de España, el croata recibió el balón y con habilidad dejó en el camino a los jugadores del Barcelona.

Cuando estaba sin marca alguna, con un sutil disparo anotó el 3-1 a favor de los blancos. Luka fue felicitado por su participación y su tanto, pero hay una pregunta que aún no es resuelta y genera incertidumbre entre los hinchas del Real Madrid.

A pesar de su edad (35 años), Modric es un jugador importante para el esquema de Zidane. El croata tiene un año de contrato con el Real Madrid (finaliza el 30 de junio de 2021) y el jugador no se reunió con Florentino Pérez.

FOTO: EFE

"Todavía me queda este año en el Real Madrid y después veremos qué pasa. Me encuentro bien y quiero seguir jugando al fútbol unos años más. Ya veremos donde. Para ser sincero, no he pensado mucho en ello. Estoy centrado en el Madrid y en las cosas que podemos conseguir esta temporada. Ese es mi único objetivo", indicó Modric a a la revista 'Four Four Two'.

El jugador agregó lo siguiente: "Después me sentaré con la directiva y buscaremos una solución adecuada para todos. Llevo aquí ocho magníficas temporadas y he forjado una relación buenísima con todas las personas del club. Pase lo que pase, no habrá ningún problema".

Luka Modric llegó a los 350 partidos con el Real Madrid

Mediante sus redes sociales, el Real Madrid felicitó a Luka Modric por disputar 350 partidos con la camiseta blanca. En total, el croata disputó 9 temporadas, ganó 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

"Fue una sensación increíble, uno de los momentos que más recuerdo fue cuando firmé el contrato y sentí que era realidad, que jugaría en el club más grande del mundo", contó Modric.