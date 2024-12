Cerca del final: Toni Kroos anunció que se retirará en el Real Madrid

Alemania perdió contra Inglaterra y quedó eliminada de la Eurocopa. Este partido marcó la despedida de Toni Kroos de su selección . El viernes 2 de julio, el volante confirmó que ya no defenderá la camiseta de su país.

El objetivo de Kroos es compartir más tiempo con su familia y concentrarse en el Real Madrid. La temporada anterior no fue buena, no lograron conseguir título, y eso en un equipo como los blancos no es fácil de asimilar.