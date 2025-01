Pierre-Emerick Aubameyang se queda en el Arsenal y no irá al Barcelona

Hace unos días parecía que iba a ser la última bomba de la época de fichajes, pero todo quedó descartado. Pierre-Emerick Aubameyang no jugó en el debut de Arsenal en la Premier League guardando una esperanza para llegar a Barcelona , pero todo quedó simplemente en intenciones.

Philippe Coutinho no entró en la convocatoria ante la Real Sociedad abriendo la especulación e incluso actualmente no tiene dorsal, pero desde los técnicos hasta los ejecutivos no le quieren colocar en la rampa de salida, sin que sea por un truque con otro club.