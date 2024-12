Ver EN VIVO TIGO Sports por Torneo Boliviano 2021

Son 16 equipos que juegan en el torneo de fútbol boliviano. Por el momento es Always Ready quien es primero del torneo con 45 puntos mientras que los más cercanos perseguidores son The Strongest y Club Independiente Petrolero.

De hecho el partido de la fecha es el estelar de domingo 26 de septiembre entre Always Ready que recibe a The Strongest, uno de ellos saldrá campeón del torneo y a la espera está Independiente Petroleo. El partido entre Always Ready vs The Strongest jugarán a las 18:30 horas.