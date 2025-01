Eliminatorias: Portugal empató 0-0 ante Irlanda y sigue siendo líder del Grupo A

No obstante, en la cera de al frente no tendrán a un rival nada dócil. Irlanda venció 3-0 a Azerbaiyán en su último duelo por Eliminatorias y tras la goleada 4-0 propiciada a Qatar en un amistoso, buscarán seguir fortaleciendo dicha estadística.

Este compromiso estará disponible en las plataformas de streaming de los canales que lo transmitirán: ESPN Play, Star Plus y Direct TV Sports en Sudamérica; Sport TV Multiscreen, RTP Play, RTP 1, Sport TV1 en Portugal; TUDN xtra, TUDN App, TUDN.com, ESPN+ en Estados Unidos y Sky HD, Blue To Go Video Everywhere en México. También podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Líbero.pe.