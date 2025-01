Cristiano Ronaldo, ¿Por qué tiene tanta obsesión por su físico?

"Cuando compartíamos habitación hablábamos en portugués. Cristiano sabía que yo venía del Milán y me hacía mil preguntas. En esos días llevar la camiseta rossonera era lo mejor, me preguntaba sobre las figuras y quería saber cómo entrenaban los campeones de ese equipo, cómo progresaban físicamente."

Adicional a eso, Vitaly Kutuzov siguió compartiendo la obsesión del mismo Cristiano Ronaldo: "Se entrenó mucho y bien, pero no como una estrella o más que nosotros. Él tenía un cuidado del cuerpo por encima de la media. No he visto a nadie tan impresionado por este aspecto. Él se quitaba mucho la camiseta y quedaba allí mucho tiempo, analizaba cada centímetro de su cuerpo. Todo. Preguntaba a todos cómo hacerse más fuerte, no lo hacía por eso sino para convertirse en el mejor."