Medio español deja crudo mensaje sobre Mbappé tras perder Copa del Rey y Champions: "Fue..."

Real Madrid perdió 3-2 ante Barcelona y no logró el título de la Copa del Rey, generando la desazón y molestia de los hinchas merengues que se ilusionaron con el trofeo tras quedar fuera de la Champions League. En ese contexto, el nombre de Kylian Mbappé se hizo tendencia tras el pitazo final del árbitro en el Estadio La Cartuja Sevilla.

Y es que la figura francesa, que llegó al plantel de Carlo Ancelotti como el fichaje estrella, no se libró de las críticas, abriendo debate entre los aficionados por su aporte que ha tenido en el equipo. Asimismo, un medio español no dudó en referirse al partido en el que el talentoso delantero no pudo evitar la derrota.

¿Qué dijeron sobre Mbappé tras la derrota de Real Madrid ante Barcelona?

“Mbappé, suplente e insuficiente para el Real Madrid. El francés saltó al verde tras el descanso, marcó el gol con el que el conjunto blanco volvió a meterse en el partido, pero a la postre fue incapaz de evitar una nueva derrota del Real Madrid ante el Barcelona”, indicó el medio español Mundo Deportivo.

¿Cuándo es el próximo partido de Real Madrid?

Luego de perder en la final de la Copa del Rey ante Barcelona, Real Madrid afrontará un duro partido por LaLiga frente a Celta de Vigo, el próximo domingo 4 de mayo.