El berrinche de Edwin Cardona a Boca Juniors tras perder semifinal ante Argentina

Edwin Cardona fue uno de los que seleccionó Reinaldo Rueda para patear en la tanda de penales por la segunda semifinal entre Argentina vs Colombia . Lamentablemente, para los intereses 'cafeteros', el volante perdió su disparo ante Emiliano Martínez.

No obstante, la directiva del club argentino se enfrenta a un entredicho. Según ha informado Diario Olé, Edwin Cardona se plantea tener algunos días libres con su familia en Medellín y no aceptaría el vuelo privado que le ha puesto Boca Juniors para regresar a la concentración.

Al encontrarse en la burbuja sanitaria del combinado 'norteño' no habría necesidad de que Edwin Cardona haga cuarentena una vez que arribe a Argentina, solo se tendría que hacer un test PCR y pasado ello se podría unir a las filas de Boca, sin embargo, si viaja a Colombia, obligatoriamente tendría que esperar 7 días en cuarentena.

Olé afirma que la duda de Edwin Cardona no ha caído nada bien en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors y sobre todo en el cuerpo técnico. Consideran que les estaría fallando y más a Miguel Ángel Russo quien lo fue a buscar cuando se encontraba en uno de sus peores momentos futbolísticos en México.

Lo cierto es que la esperanza de Russo no se ha desvanecido y confía en que Cardona pueda unirse sin problemas a los entrenamientos. Si bien es cierto, el ex futbolista del Xolos de Tijuana no ha hecho pretemporada, su actividad en la Copa América le permite llegar con un cierto rodaje futbolístico.